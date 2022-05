Andrea Delogu e la prima foto sui social con il nuovo fidanzato

Andrea Delogu sta con Luigi Bruno, un superbono di 23 anni, professione: modello.

Lo aveva già rivelato in una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, ma finalmente è arrivata la foto ufficiale insieme via social: “Ho iniziato a frequentare una persona molto più giovane di me – aveva raccontato la conduttrice - Ha 23 anni e fa il modello. Vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi com'è bello in costume”: Andrea ha poi scherzato sull’epilogo della loro storia: “Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”. I due erano già stati paparazzati insieme a ottobre, cioè a un anno di distanza dalla fine del matrimonio di Delogu con Francesco Montanari, durato 4 anni, con cui la conduttrice è rimasta in ottimi rapporti: “L'amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato. Ci siamo ritrovati che eravamo amici”.

Delogu non ama parlare delel sue relazioni, tanto che della sua rottura con l'ex marito si è saputo solo parecchi mesi dopo. Non sembra aver disegnato però il gesto del giovane fidanzato che le ha dedicato una story su Instagram in cui i due appaiono insieme sdraiati faccia a faccia sul prato, scatto pubblicato in occasione del suo quarantesimo compleanno, con gli auguri alla sua "baby".