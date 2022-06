Antonino Spinalbese finalmente volta pagina dopo Belen

Dopo tanto parlare di Belen e De Martino e del loro ritrovato amore, finalmente a occupare la scena sono le effusioni di Antonino Spinalbese con la modella brasiliana Helena Prestes. L’hairstylist arriva da una breve, ma intensa storia con Belen con cui ha avuto una figlia: Luna Marì. I due hanno rotto proprio poco dopo la nascita della piccola, ma da allora lui non si era fatto vedere in giro con nessuna se non con la sua figlioletta.

Il settimanale Chi ha immortalato Spinalbese in compagnia della modella trentaduenne mentre a spasso per Milano si concedono baci ed effusioni. I due si frequentano da un mese, ma sembrano già belli presi a giudicare dal livello di appiccicosità e risate. Lei è una modella, travel blogger, insegnante di yoga e giocatrice di basket; una donna piena di interessi, nata a San Paolo in Brasile, in un quartiere non proprio idilliaco. La conosciamo soprattutto per la sua partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express dove si è fatta riconoscere per determinazione, ma anche sensibilità.

Pare che la coppia si sia concessa anche una vacanza ad Ibiza e che insieme curino le rispettive ferite, causate da precedenti delusioni amorose. Certamente una coppia di belli, vediamo se saranno anche una bella coppia.