L’Italia vince le Olimpiadi Internazionali di Filosofia: non accadeva da 20 anni

Si parla spesso di medaglie sportive, ma poco di quelle conquistate in altri ambiti. L’Italia quest’anno è medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Filosofia, conquistate dalla studentessa Giulia Pession, che frequenta il quinto anno del liceo classico “XXVI Febbraio” di Aosta. La competizione si è tenuta a Lisbona dal 26 al 29 maggio, durante le gare ha vinto su 88 avversari provenienti da 42 Paesi del mondo. Il nostro Paese non guadagnava la medaglia d’oro in questa manifestazione da ben 20 anni. Finalmente le gare di filosofia sono tornate in presenza dopo due anni di pandemia e quest’anno il tema scelto è stato il binomio “Identità e persona”, ispirato dalle opere di Fernando Pessoa. La gara è organizzata dalla Fisp (International Federation of Philosophical Societies) con il sostegno dell'UNESCO e quest’anno hanno partecipato oltre 10.000 studentesse e studenti. La giovane valdostana Giulia Pession, che ha svolto la traccia sul filosofo Eraclito, ha commentato così la manifestazione e la sua vittoria: “Questi quattro giorni sono stati davvero una bellissima opportunità per conoscere nuove persone, vedere una città magnifica e coltivare la passione filosofica ancor di più. Sono davvero contenta di questo risultato inaspettato, grazie per questa preziosa occasione”.

