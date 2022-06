Va a letto con 8 sconosciuti per guarire

Laura Friedman Williams ha voluto condividere la sua storia in un’intervista al New York Post. La sua è la storia di una donna tradita che per riprendersi dallo shock ha deciso di andare a letto con 8 sconosciuti! Laura stava vivendo la sua vita serenamente con tre figli e un marito con cui avrebbe voluto invecchiare. I due sposi si conoscevano dai tempi dell’università, si sono sposati quando lei aveva solo 22 anni. Un giorno però è arrivata la doccia fredda: lui aveva una relazione con un’altra. La donna è stata molto risoluta, lo ha cacciato di casa e si è messa su piazza, utilizzando l’app di Tinder. Ha detto sì a parecchi appuntamenti al buio e ha trovato la sua particolare strategia per riprendersi dalla delusione del tradimento: “Se voglio andare a letto con due uomini nello stesso giorno, posso farlo – racconta – Se voglio avere un rapporto intimo nel bel mezzo della giornata, sono libera. L’unica persona che può giudicarti è te stessa. E se a te sta bene, fregatene di tutti gli altri”. Sulla sua storia ha scritto un libro in cui racconta della sua ritrovata libertà sessuale, il libro si chiama “Available” e contraddice la teoria per cui una donna smette di essere desiderabile raggiunta la mezza età: “Non ho creduto alla teoria secondo cui, essendo più vecchia, ero meno desiderabile. Gli uomini erano molto attratti dal fatto che fossi una donna forte, che non voleva nulla da loro e che decideva tutto”. Per Laura, il sesso è stata una terapia al dolore e vuole consigliarlo alle altre donne!