Isola dei famosi: in finale vanno Luca, Marialaura, Carmen, Mercedesz, Nick e Nicolas

La puntata inizia male per Edoardo, costretto a lasciare il reality a causa dei referti relativi al suo infortunio al ginocchio, procurato durante la prova ricompensa della settimana scorsa: "Avete visto il vero Edoardo", ha detto in lacrime prima di abbandonare l’isola, dispiaciuto soprattutto di lasciare Mercedesz, con cui si è instaurato un feeling particolare: "Quindi in Italia vi frequenterete?" stuzzica Ilary dallo studio, e i due non sembrano avere dubbi che sarà così.

I semifinalisti si scontrano in una serie di sfide per selezionare i concorrenti che andranno in finale, raggiungendo così Nicolas che aveva già conquistato il suo posto nella scorsa puntata. La spuntano Luca, Marialaura, Carmen, Mercedesz e Nick, questi ultimi due però finiscono in nomination.

In studio invece va in scena il confronto tra Lory e Marco, eliminato settimana scorsa dall’Isola, che si presenta con un mazzo di rose rosse, colpevole secondo Lory di non averla difesa durante il gioco: "Io che tu sai difenderti da sola" spiega lui aggiungendo: "Tu per me sei fondamentale. Ti chiedo scusa, so di aver sbagliato e mi farebbe piacere ritornare con te", conclude. Lory, fa un po’ la sostenuta, ma poi cede: "Quando una persona rimane sola è più fragile e allora è meglio essere in due", e bacia il suo lui, ormai perdonato.

Ora occhi puntati sulla finalissima di questa lunga stagione dell’Isola che sarà lunedì 27 giugno 2022 alle ore 21,40 su Canale 5, come sempre.