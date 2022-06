A Milano il 25 giugno si corre per l'ambiente con Ghe Pensi MI GREEN

L’app del buon vicinato Nextdoor sostiene l’iniziativa a favore dell'ambiente Ghe Pensi MI GREEN: il 25 luglio al Parco Forlanini di Milano ci sarà un’attività di Plogging. Si tratta di una corsa green, cioè mentre si corre, muniti di guanti e sacchi, si raccoglie l’immondizia che si trova sul percorso. Una sorta di unione tra sport ed ecologia. La mattina si inizierà con un risveglio muscolare, guidato da un trainer professionista e poi si partirà a caccia di plastica e micro rifiuti. I rifiuti di plastica raccolti durante l’evento saranno trasformati in oggetti di arredo urbano grazie a “Circool“, un hub del riciclo nato dalla collaborazione tra We Are Urban Milano e Il Vespaio, associazione di creativi che si occupano di ecodesign ed economia circolare.

il progetto è realizzato con il patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Milano ed è giunto alla terza edizione dell’iniziativa. Oltre che fare bene all’ambiente, la giornata sarà anche un modo di fare comunità, soprattutto dopo questi due anni di isolamento sociale causa pandemia. Andrea Tessari, City manager for Milan presso Nextdoor è particolarmente contento di sostenere la causa: “Siamo felici di poter offrire il nostro sostegno a un’iniziativa di cittadinanza attiva come quella proposta da WAU!”, ha dichiarato. “Dopo un lungo periodo in cui le attività e gli eventi di quartiere sono stati sospesi, tornare ad incontrarsi per salvaguardare e pulire insieme le aree verdi della città, prendendosi cura di sé al contempo, aiuta a ricostruire lo spirito di comunità e di quartiere".