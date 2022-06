Giappone: dipendente pubblico si ubriaca e perde la chiavetta con i dati sensibili di tutta la città

Può capitare di alzare il gomito di tanto in tanto, non c’è niente di male, ma mai mischiare lavoro e alcol! Un dipendente 40enne dell’amministrazione pubblica della città giapponese di Amagasaki, vicino a Osaka, ha deciso di bere un bicchiere di troppo in un bar di Suita, ma in tasca con sé aveva una chiavetta importantissima di lavoro, con dentro migliaia di dati sensibili. Nel dispositivo erano presenti infatti nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di tutti gli oltre 460mila abitanti di Amagasaki. Non solo informazioni anagrafiche, ma anche dettagli relativi a conti correnti, informazioni fiscali e condizioni economiche delle famiglie. Un vero pericoloso tesoro di informazioni che poteva finire in mani sbagliate. Il dipendente ubriaco si è addormentato per strada e la mattina successiva si è accorto dello smarrimento della su aborsa con dentro la chiavetta USB e ha deciso di denunciare l’accaduto alla polizia.

A quel punto l’amministrazione pubblica ha fatto le proprie scuse a tutta la cittadinanza e ha rilasciato un comunicato stampa per rimproverare pubblicamente l’impiegato che non aveva il permesso di trasferire i dati su un supporto esterno. Fortunatamente le informazioni nella chiavetta sono comunque criptate e protette da password. Nel paesino dove si trovava il bar dove il dipendente si è ubriacato sono poi state ritrovate ben due chiavette, entrambe contenenti dati importanti sui cittadini di Amagasaki.

Al momento la fuga di dati sembra scongiurata, il dipendente certo ha passato una giornata difficile, però, tra post-sbornia e pericolo di licenziamento!