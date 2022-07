GFvip: Alfonso Signorini spoilera il secondo concorrente

Per ora c’è solo un indizio sul secondo concorrente e lo ha lanciato proprio il conduttore Alfonso Signorini; il conduttore ha pubblicato la fotografia di uno smalto rosso, accompagnata con la didascalia: "Indizio n. 2. La seconda concorrente del 'Grande Fratello Vip 7' lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?". Ovviamente la domanda ha scatenato le ipotesi più disparate con centinaia di commenti. La squadra di lavoro si va via via formando e oltre ai concorrenti di cui si sa già qualcosa, ci saranno in studio a fianco ad Alfonso Signorini anche Sonia Bruganelli, confermata per il secondo anno di fila, e arriva Orietta Berti. La moglie di Bonolis ha espresso la sua contentezza per la presenza della cantante in studio: “È un mito, Io l'ho conosciuta perché è venuta ospite a 'I libri di Sonia' con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest'altra esperienza che farà è un'altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello". Sarà un’edizione davvero speciale con una presenza fissa del suo calibro. Per il momento l’unica concorrente svelata in precedenza rimane Chadia Rodriguez, di cui sempre Signorini aveva fatto intuire l’identità.