E se lo stress stimolasse il sonno, invece che contrastarlo?

Siamo abituati a pensare che l’ansia non ci faccia dormire la notte, una ricerca ha analizzato e trovato casi in cui avviene esattamente il contrario: a volte lo stress stimola il sonno. Uno studio pubblicato su Science ha scoperto che il sonno indotto dall'ansia regola gli ormoni dello stress e calma le preoccupazioni del giorno successivo, offre sollievo in pratica, mettendo tutto in pausa.

Lo studio è stato effettuato sui topi, un gruppo di topi portati allo stress cronico, simulando un evento traumatico. La ricerca ha rilevato che un gruppo specifico di neuroni rispondeva agli ormoni dello stress, inducendo sonno REM e non-REM. L'attività di questi neuroni è stata frenetica per cinque ore: mentre i topi dormivano serenamente, le cellule cerebrali inviano segnali chimici ad altri neuroni per regolare gli ormoni dello stress, chiedendo di non produrne di nuovi. I topi che erano riusciti a dormire, monitorati, sono apparsi meno stressati dei topi del gruppo di controllo che avevano dormito poco.

La ricerca ha avuto il merito di individuare i il nucleo di cellule che rileva lo stato ansioso e risponde inducendo il sonno; la speranza è quella di riuscire a stimolare in maniera selettiva questi neuroni per sfruttarli a proprio favore, ad esempio per trattare forme di stress cronico, derivanti da esperienze traumatiche o da malattie neurodegenerative. La diagnosi di demenza è infatti spesso causa di stress psicologico e di molti disturbi emotivi, che potrebbero essere alleviati con il sonno a comando.