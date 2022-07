Germania: l’abbonamento al trasporto pubblico costa 9 euro e aiuta l’ambiente

La Germania ha dichiarato guerra aperta allo smog con una nobile iniziativa statale: il Governo Scholz ha fissato il prezzo dell’abbonamento fino al 31 agosto a 9 euro al mese. Il Fahrticket è un abbonamento per utilizzare tutti i treni regionali e il trasporto pubblico in città, così facendo dall’inizio del mese di giugno, in Germania sono stati venduti 21 milioni di abbonamenti, un vero successo per l’iniziativa.

Non solo sono stati venduti tantissimi abbonamenti, ma effettivamente lo smog e il traffico sono molto diminuiti: lo studio presentato da Tom-Tom International per conto dell’agenzia Deutsche Presse Agentur, dice che in 23 delle 26 principali città della Repubblica federale tedesca, le code di auto nelle ore di punta sono praticamente scomparse.

La situazione viene monitorata anche con indagini tra la popolazione, con 6mila interviste a settimana. La maggioranza degli intervistati dice di usare il biglietto da 9 euro principalmente per gli spostamenti quotidiani: per andare a lavoro, per le visite dal medico, la spesa o le commissioni generali. I miglioramenti sul traffico si sono registrati soprattutto ad Amburgo e Wiesbaden. Qui si è rilevato unl risparmio medio rispettivamente di 4,2 e 3,9 minuti sul tragitto di mezz’ora. Oltre aii 21 milioni di nuovi utenti, bisogna contare 10 milioni di passeggeri già in possesso dell’abbonamento ordinario. L'aumento di passeggeri è stato tale da spingere le ferrovie statali a moltiplicare l’offerta di treni, offrendo un servizio impeccabile come sempre. L’idea sarebbe ottima da esportare all’estero, ma la rete di trasporti pubblici deve essere adeguata alle esigenze dei lavoratori e degli utenti, altrimenti non c’è biglietto economico che tenga!