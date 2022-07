Jennifer Lopez: “Ho avuto un attacco di panico per il troppo lavoro. Ero paralizzata”

JLo, icona della donna arrivata e forte, si è aperta con i fan a proposito della salute mentale e ha raccontato un episodio riguardante la sua gioventù. Nella sua newsletter On the JLo, ha confessato ai fan di aver lavorato fino al limite quando era solo una ventenne e questo le abbia innescato attacchi di panico tali da farla sentire “fisicamente paralizzata”. La cantante e attrice si sentiva “invincibile”, a causa della sua avviata carriera e non si concedeva nemmeno il tempo per riposare, cosa che ha avuto delle ricadute sulla salute mentale: “C'è stato un periodo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte, poi viaggiavo e giravo video nei fine settimana. Ero ancora ventenne e pensavo di essere invincibile”, ha raccontato.

“Finché un giorno, ero seduta in una roulotte e tutto il lavoro e lo stress accumulato, insieme al sonno insufficiente per riprendermi mentalmente, mi hanno sopraffatta. All'improvviso mi sono sentita fisicamente paralizzata. Non riuscivo a vedere chiaramente e poi i sintomi fisici hanno iniziato a spaventarmi e la paura si è aggravata. Adesso so che era un tipico attacco di panico causato dalla stanchezza, ma non avevo idea di cosa fosse in quel momento”.

Poi si è rivolta a un dottore che le ha spiegato cosa fosse un attacco di panico, rassicurandola sul fatto che non fosse pazza. Il suo medico le spiegò quanto è importante dormire dalle 7 alle 9 ore a notte e le suggerì di eliminare la caffeina e di allenarsi con costanza per lavorare così tanto. Quell'episodio le è servito per ripensare la sua vita e l'equilibrio tra lavoro e salute. La lezione che ha imparato, ha scelto di condividerla con i fan: “Anche nei giorni in cui ci non ci si sente mentalmente in forma è importante alzarsi e fare qualcosa. Un po' di allenamento a casa, una ricetta nuova, qualunque cosa che possa dare piacere: l'importante è alzarsi e mantenersi attivi”, ha raccomandato JLo attraverso un'intervista alla rivista Entertainment Tonight.