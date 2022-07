Dona un rene al fidanzato, ma lui la tradiva

La tiktoker Colleen Le shared ha condiviso con i suoi follower una storia che farebbe innervosire chiunque. La povera trentenne californiana ha raccontato la nascita della loro storia d’amore e come è arrivata a compiere un gesto molto generoso: ha incontrato il il suo ex fidanzato nel 2015 e ha deciso di donargli il suo rene dopo solo alcuni mesi di frequentazione; per lui era infatti fondamentale fare in fretta dal momento che era già sotto dialisi e la sua funzione renale aveva raggiunto la soglia del 5%. Lui non le ha chiesto esplicitamente il rene, ma lei si è sentita in dovere di aiutarlo, visto che ne aveva la possibilità e credeva che la loro potesse essere una storia stabile e duratura. All’incirca dopo 7 mesi dall’avvenuta donazione, il ragazzo le ha confessato di averla tradita ad un addio al celibato. “La mia reazione iniziale è stata quella di sentirmi ferita e tradita. Era un cristiano irriducibile e si è sempre attenuto alla sua morale durante tutta la nostra relazione, quindi mi ha decisamente scioccato il fatto che mi avesse tradito in quel modo dopo tutto quello che avevo fatto per lui. Mi sono sentita pugnalata alle spalle e sfruttato”, ha raccontato Colleen. Ma il finale è ancora più assurdo. Lei gli ha dato una seconda chance, ma dopo una brutta discussione, è stato lui a scaricare la ragazza donatrice! Lei però non è affatto pentita del suo gesto di estrema generosità: “Nonostante tutto lo rifarei, farei di nuovo tutto per salvargli la vita”. Applausi a lei per l’aplomb.