Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa e visitano il cantiere

L’anno scorso Chiara Ferragni e Fedez avevano annunciato di aver comprato casa, un enorme appartamento, ma ancora in costruzione. La nuova dimora non è ancora pronta, ma il lavoro proseguono spediti e i Ferragnez hanno voluto mostrare gli avanzamenti direttamente dal cantiere: caschetto in testa e giubbottino catarifrangente ed eccoli tra macerie e polvere, felici del loro nuovo acquisto. Insieme a loro era presente anche l’architetto Filippo Fiora, che è anche il migliore amico di Chiara. La coppia finora ha vissuto insieme in un attico di 400 metri quadri nel quartiere Citylife di Milano, ma con l’arrivo di Vittoria gli spazi si sono fatti più stretti e così hanno deciso di allargarsi ulteriormente in un nuovo mega appartamento con piscina (condominiale), ma rimanendo nella stessa zona.

La nuova abitazione è la prima acquistata insieme dai Ferragni e sarà tra le Residenze Libeskind II, a fianco di piazza Giulio Cesare e di fronte a via Ambrogio Spinola. Gli appartamenti in costruzione saranno parte di edifici più bassi per "armonizzarsi" con le case di cent'anni fa della "vecchia" zona Fiera. In costruzione ci sono 108 appartamenti e ovviamente quello dei Ferragnez sarà il più prestigioso: un attico su due piani e una terrazza adatta alle loro esigenze!

“La nuova casa dei Ferragnez sarà in arrivo nella primavera del 2023”, ha scritto la Ferragni.