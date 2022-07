Che tipo da spiaggia sei? Esistono diverse personalità al mare

L’esperta di linguaggio del corpo, Judi James si è occupata di definire diversi tipi da spiaggia, analizzando il comportamento tipico delle persone quando affrontano le giornate estive: Ecco i tipi identificati dall’eserta:

L'Invasore spaziale è colui che si alza la mattina all’alba piuttosto che perdersi il lettino in prima fila. Conquista per primo lo spazio spiaggia.

Circa due terzi (67%) degli intervistati per questa ricerca hanno ammesso di appartenere alla categoria “chill and refill”, cioè quelli che vogliono rilassarsi e passare il tempo tra ombrellone e bar. Siamo tutti un po’ così’ in vacanza, basta una bevanda ghiacciata e un posto dove riposarsi dalle fatiche lavorative accumulate nell’anno ed è subito vacanza!