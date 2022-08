Flavio Briatore in vacanza con i figli avuti da Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci

Una foto su Instagram mentre posa abbracciato ai suoi due figli Nathan Falco e Leni Klum e all’ex moglie Elisabetta Gregoraci: si tratta della prima volta che l’imprenditore si mostra sui social insieme a entrambi i figli avuti dalle rispettive ex compagne. Briatore si trova vicino Capri in barca per concedersi alcuni giorni di mare, cibo e divertimento insieme ai figli e all'ex moglie. Non è strano per loro: ad aprile Flavio aveva raccontato a Repubblica: "La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme". Spiegando poi: "Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto".

L'anno scorso le vacanze estive erano state ancora più popolate: c’erano anche l'ex fidanzata Heidi Klum e suo marito Tom Kaulitz.

La figlia Leni, all'anagrafe Helene Boshoven Klum, nata dalla relazione di Briatore e la super top, non è mai stata riconosciuta legalmente da Briatore, in accordo con la madre. Di lui, insieme alla madre, si è occupato Seal, cantante e marito di Heidi che per tutta l’infanzia di Leni, le è stato accanto come un padre, adottandola anche legalmente. Briatore è presente oggi, ma con un ruolo più defilato: "Con lei non ho la relazione 'giorno per giorno' che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno", ha diichiarato Briatore.