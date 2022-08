Addormentarsi dopo il sesso? Succede più agli uomini che alle donne

Capita spesso di addormentarsi dopo il sesso (a volte anche durante, ma questa è è un’altra storia). Succede molto più ai maschi che alle femmine; Melinda Wenner Moyer, giornalista scientifica con una laurea in biologia molecolare all’Università del Michigan, ha provato ad analizzare le motivazioni di questa tendenza, in un articolo su LifeScience. Secondo la scienziata esistono delle ragioni biochimiche ed evolutive. Come mai dopo il sesso si viene presi da un senso di relax estremo che porta al sonno? Una delle ragioni può essere l’orgasmo, un momento in cui ci lascia andare, ci si libera di ansie e paure, con un conseguente rilassamento. Durante l’eiaculazione, poi, gli uomini rilasciano un mix di sostanze chimiche del cervello, fra cui noradrenalina, serotonina e, soprattutto, ossitocina, vasopressina, e prolattina, ormoni anche associati al sonno e alla riduzione dei livelli di stress, con conseguente rilassamento.

Potrebbero esistere anche delle ragioni evolutive per cui ci si addormenta di sasso dopo aver fatto sesso Il sonno potrebbe servire come mezzo per rigenerarsi e riprendere le forze ed essere così pronti per un nuovo rapporto. Oppure il sonno è solo un effetto indesiderato del rilascio di ormoni, che oltre ad essere associati al sonno, sono anche utili a rafforzare il legame di coppia: ossitocina e vasopressina che vengono prodotte durante l’orgasmo, possono aumentare la fiducia tra i partner sessuali e questo spiega quella forma di attaccamento emotivo che è spesso legata all’atto sessuale, anche se non avviene all’interno di una relazione “d’amore”. E voi dopo il sesso crollate?