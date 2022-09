BeReal è il nuovo social anti Instagram

Be Real è il nuovo concorrente di Facebook e TikTok. Ora sta lavorando su una funzione che consente agli utenti di scoprire e visualizzare i post di "amici degli amici" ed è in forte crescita, nonostante sia nato ormai due anni fa. L’app è nata in Francia al suono di "Your Friends for Real", non ci sono né like né filtri ma quel che interessa è la realtà nuda e cruda, la spontaneità: “Quello che gli amici fanno in piena autenticità", parole del fondatore Alexis Barreyat. L’app è scaricabile anche in Italia: "BeReal potrà al massimo rimanere un'app di nicchia, ma non potrà insidiare Instagram semplicemente perché la maggioranze delle persone vuole sognare, mostrare il meglio della propria vita, non i momenti insignificanti che accomunano tutti", questo è quanto dice Vincenzo Cosenza, esperto di social media.

In passato sono stati in tanti a sfidare i colossi dei social: ici hanno provato Diaspora e Ello, presto dimenticate, ma anche Clubhouse che non ha sfondato, ma ha scelto un target specifico, sviluppando i supporti audio.

BeReal è un’app in aperta polemica con la logica dell’apparire, tipica dei social esistenti: "non ti renderà famoso" e "se vuoi essere un influencer, puoi rimanere su TikTok e Instagram", recita la descrizione sull'App Store.

Siete pronti a mostrarvi al mondo per quello che siete realmente?