Proffee mania: il nuovo caffè proteico spopola su TikTok

Cosa c’è di meglio che un bel mix di caffè e integratori proteici di prima mattina? A quanto pare niente. Il proffee nasce infatti dall’unione delle due parole inglesi ​”protein” + “coffee”: la nuova bevanda che sta spopolando su TikTok, ottenuta mixando una miscela di polvere proteica e una tazza di caffè. Meglio ancora se la miscela proteica contiene del collagene, ideale per mantenere la pelle giovane ed elastica. E mentre il collagene lavora sull’aspetto fisico, il caffè ci stimola cervello e umore.

In una recente intervista a Vanity Fair, la dottoressa Laura Quinti, nutrizionista di Terme di Saturnia Natural Destination, ha commentato il nuovo trend social: “Il collagene tiene insieme come un collante ossa, articolazioni dei capelli, unghie e pelle, donando loro elasticità e flessibilità, aumentando l’idratazione e l'elasticità dei tessuti. Poiché l'esposizione alla radiazioni UV, la dieta poco equilibrata, il fumo e lo stress degradano la struttura del collagene, senza dimenticare che con l’età si riduce la sua produzione da parte dell'organismo, aggiungere al caffè della polvere di collagene idrolizzato può essere una buona abitudine. Va detto, però, che questo tipo di prodotto viene considerato di scarso valore biologico, perché non contiene tutti gli aminoacidi essenziali”.

La specialista consiglia però di non farla diventare un’abitudine a lungo termine: “Tre cicli mensili nell'arco di un anno”, sono il massimo concesso. Occhio anche a quale miscela proteica si ricorre, la dott.ssa Quinti consiglia di sceglierne una con collagene marino: “Derivante da scarti di pesce o gamberi, risulta maggiormente disponibile per il nostro organismo, poiché essendo più leggero rispetto a quello di origine bovina viene assorbito una volta e mezzo in più”.

Chissà se tra poco il proffee conquisterà anche un posto nelle macchinette da caffè degli uffici del mondo!