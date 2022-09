Il Café Central Perk di Friends diventa una vera catena

Se avete sempre sognato di entrare anche voi al Central Perk e sorseggiare un caffè con i vostri amici di una vita, ora potrete farlo davvero. L’iconico bar caffetteria in cui abbiamo visto Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica e Chandler raccontarsi le loro vite diventerà una vera catena. La Warner Bros ha deciso che l’amatissimo Central Perk diventerà realtà, il primo punto vendita verrà aperto nel 2023 ma ancora non sono state svelate le città in cui le prime caffetterie della catena inaugureranno. Esiste però già un sito dove è già possibile acquistare le miscele di caffè con l’esclusivo packaging del Central Perk.

“I punti vendita Central Perk saranno imbevuti dello stesso cuore e della stessa anima dell’iconica ambientazione della serie. Central Perk Coffeehouse sarà un luogo in cui i fan potranno rallentare e riunirsi davanti a un ottimo caffè e mangiare“, si legge sul portale di presentazione del progetto. Già in passato la Warner aveva sperimentato il successo di Central Perk, nel 2014 aveva realizzato un pop-up del locale a Manhattan per celebrare il ventesimo anniversario dello show.

Questa volta però la caffetteria di Friends non sarà solo un'apparizione momentanea, ma è destinata a diventare il locale del cuore di molti affezionati della vecchia serie anni 90!