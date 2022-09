Guardare l’acqua del mare o di un lago ogni giorno riduce lo stress

Stare vicino ad un corso d’acqua, al mare o a un lago, aiuta a ridurre lo stress e l’ansia quotidiani; a confermarlo ci sono diversi studi.

Quali sono i benefici psicologici e fisici dell’acqua

L’acqua ha un'influenza positiva sulla salute sia fisica che mentale. Secondo Matthew White, docente presso l’Università di Exter e psicologo ambientale con BlueHealth, ci sono 3 modi in cui l’acqua fa bene, soprattutto quando si parla del mare.

In prossimità dell’acqua c’è aria meno inquinata e più luce solare .

. Qui le persone tendono ad essere più attive fisicamente , non solo con gli sport acquatici, ma anche a piedi e in bicicletta.

, non solo con gli sport acquatici, ma anche a piedi e in bicicletta. Trascorrere del tempo in prossimità o dentro un ambiente acquatico ha dimostrato di portare benefici significativamente maggiori rispetto agli spazi verdi, migliorando l’umore e riducendo lo stress.

Basta fissare l’acqua e ascoltarne il rumore per stare meglio

Secondo il ricercatore, anche solo fissare l’acqua può dare i suoi benefici: “Semplicemente fissare il mare può cambiare la frequenza delle nostre onde cerebrali, portandoci ad un lieve stato meditativo – spiega White – Il colore blu è associato a sensazioni di calma e pace, l’ascolto del flusso e riflusso delle onde rilassa il cervello. L’aria fresca e salata del mare è piena di ioni negativi che si ritiene aiutino ad alleviare la depressione, mentre l’assorbimento della vitamina D nella pelle, con l’esposizione al sole, ci fa stare bene”. Ovviamente se si ha la possibilità di fare un bagno ancora meglio: “Nel mare non c’è molto spazio per pensare ai problemi quotidiani, poiché è richiesta ogni attenzione dal momento che si entra in acqua”. Il segreto insomma è gettarsi in mare e pensare a restare a galla piuttosto che concentrarsi sulle proprie paranoie. Geniale!

Anche l'acqua di una fontana rilassa

Se non avete la possibilità di recervi al mare o al lago, sappiate che va bene anche una fontana. Uno studio del 2010 (sempre condotto dal dott. White) ha suggerito che il rumore degli zampilli di una fontana, grazie all'aiuto della qualità della luce sull’acqua, potrebbe sortire un utile effetto rilassante.