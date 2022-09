Tatuaggi senza aghi e a basso costo? Ora esistono

I ricercatori del Georgia Institute of Technology si sono inventati una tecnologia che effettuare tatuaggi a basso costo, indolore e senza sangue.

La spiegazione del ricercatore Mark Prausnitz

Il principale ricercatore di questo studio si chiama Mark Prausnitz che ha spiegato così il lavoro svolto: “Abbiamo miniaturizzato l’ago in modo che sia indolore, ma continui a depositare efficacemente l’inchiostro del tatuaggio nella pelle. Questo potrebbe essere un modo non solo per rendere più accessibili i tatuaggi medici, ma anche per creare nuove opportunità per i tatuaggi cosmetici grazie alla facilità di somministrazione”.

I diversi utilizzi dei tatuaggi

I tatuaggi non sono necessariamente solo estetici, ma possono avere altre applicazioni: in medicina possono essere impiegati per coprire delle cicatrici. O, sempre in ambito sanitario, possono essere usati per guidare trattamenti ripetuti di radiazioni contro il cancro o per “ricreare” i capezzoli dopo un intervento al seno. I microaghi vengono già impiegati nel mondo della cosmesi, ma sono una novità per i tattoo.

I microaghi per i tatuaggi

I microaghi creati per il mondo dei tatuaggi sono più piccoli di un granello di sabbia e sono fatti proprio di inchiostro per tatuaggi racchiuso in una matrice solubile. Si possono così creare immagini di qualsiasi forma. Il cerotto viene applicato sulla pelle per alcuni minuti, in questo lasso di tempo i microaghi si dissolvono, rilasciando l'inchiostro: “Poiché i microaghi sono fatti di inchiostro per tatuaggi, depositano lo stesso nella pelle in modo molto efficiente”, ha infine commentato Prausnitz