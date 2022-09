Elisabetta Gregoraci a spasso per Milano con gli occhi a cuoricino

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno fatto di tutto questa estate per non far trapelare nulla sulla loro frequentazione, ma i paparazzi sono riusciti ugualmente a immortalarli insieme. E tornati a Milano dopo le ferie sono nuovamente stati avvistati.

Elisabetta Gregoraci e la routine milanese

L’ex moglie di Briatore è tornata alla solita vita dopo le ferie e si è concessa una giornata di svago nella city milanese tra un pranzo con le amiche e un po’ di shopping di lusso. Il tutto condito dall’amore con Giulio Fratini.

La fuga di Elisabetta e Giulio dai fotografi

Elisabetta e Giulio sono stati beccati dai fotografi. Lui quando ha visto i fotografi si è subito allontanato dalla conduttrice facendo il vago. Poi si è rifugiato in un albergo ed evidentemente i due si sono rimessi in contatto per incontrarsi nuovamente in un luogo “al riparo” dai fotografi. Ma ormai la coppia era stata immortalata e lei aveva sia gli occhiali che gli occhi, a cuoricino.

Giulio Fratini e le sue ex famose

L’imprenditore Giulio Fratini prima di fidanzarsi con Elisabetta Gregoraci ha avuto una relazione con Roberta Morise, ma i due si sono lasciati poco prima dell’estate. Nel 2020, invece, era legato sentimentalmente alla showgirl Raffaella Fico, ma anche con lei la storia è durata giusto qualche mese.

Il passato amoroso di Elisabetta Gregoraci

Del passato amoroso di Elisabetta Gregoraci si sa invece molto di più: ha alle spalle il matrimonio con Flavio Briatore da cui ha avuto il figlio Nathan Falco. Nonostante il loro rapporto sia finito da molto tempo, i due hanno un ottimo rapporto, tanto da fare anche le vacanze estive insieme al figlio.

Ora staremo a vedere se il rapporto con Fratini è destinato a durare e inserirsi in questi equilibri di famiglia.