Brad Pitt lancia una linea di skincare genderless

Vogue ha intervistato Brad Pitt a Château Miraval, la sua adorata dimora in Provenza. Proprio qui è nata la linea di skincare Le Domaine.

Le Domain è fatta di antiossidanti a base di uva

Le Domain è la linea di prodotto per la cura della pelle alla cui creazione Brad Pitt ha attivamente partecipato. L’attore ha raccontato di essere stato convinto dall’efficacia dei prodotti e dalla filosofia che sta dietro al progetto. In effetti per la creazione di Le Domaine è stato incaricato uno dei maggiori specialisti mondiali di vino e salute, il professore di enologia dell'Università di Bordeaux, Pierre-Louis Teissedre, per trovare la varietà di uva con le proprietà antiossidanti più rilevanti.

Una formula innovativa contro l’invecchiamento

Da queste ricerche scientifiche sono poi stati sviluppati il siero, la crema, la crema fluida e l'emulsione detergente di Le Domaine, che combina le potenti proprietà dei semi dell'uva Grenache con i semi e la buccia delle uve Syrah e Mourvedre. Si tratta di un potente antidoto allo stress ossidativo, che acuisce i segni dell’invecchiamento.

La linea di prodotti è nata a Miraval

La linea di skincare è nata a Miraval, terra che Pitt adora: "Nel corso dei secoli, Château Miraval è sempre stato un centro di creatività, con molti luoghi in cui ci si può sedere e pensare, espandere ed esplorare, e creare cose belle – spiega l'attore, – So che quasi ogni giorno vengono lanciati nuovi prodotti, ma se non avessi visto la differenza sulla mia pelle, non ci saremmo presi la briga".

Gwyneth Paltrow è stata fonte di ispirazione per Brad Pitt

L’attore ha raccontato di ammirare molto quanto ha fatto Gwyneth Paltrow (ex fidanzata storica). Sarebbe stata proprio lei la prima a insegnare a Brad Pitt ad avere una beauty routine o per lo meno a lavarsi la faccia un paio di volte al giorno!

“Adoro quello che Gwyneth ha fatto con Goop. ('azienda di benessere e lifestyle fondata da Gwyneth Paltrow. ndr). È ancora una cara amica, e ha costruito questo impero... Ha sempre avuto qualcosa della beauty guru, e per lei deve essere stata una bella valvola di sfogo. Anzi, a pensarci bene, probabilmente è stata lei la prima a farmi lavare la faccia due volte al giorno... forse..”, scherza Pitt.

Brad Pitt ha creato una linea di skincare genderless

Oltre all’inclusione, il motivo per cui si tratta di una linea di cura della pelle sia per maschi che per femmine, è che si tratta di prodotti “neutri”, dai profumi leggerissimi: Abbiamo optato per un sentore molto neutro, fresco, sottile. Sono il tipo di persona che cambia stanza d'albergo se sento l'odore della colonia dell'ultima persona che vi ha soggiornato. È troppo intenso. Meglio evitare di farsi notare, lasciare che le persone vengano da noi, anziché imporci agli altri”.

Brad Pitt non teme la vecchiaia

Ha sviluppato una linea di prodotti per prendersi cura della pelle, ma Brad Pitt, 58 ani, non ha alcuna paura di invecchiare: Le Domaine secondo lui è solo un modo per farlo meglio.