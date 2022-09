Google gli fa un bonifico da 250mila dollari per sbaglio: lui prova a restituirli ma non riesce

Difficile dire quante persone al suo posto avrebbero fatto lo stesso: un uomo ha ricevuto 250mila dollari sul conto per errore e ha subito pensato di restituirli.

Google ha accreditato per errore a uno sconosciuto 250mila dollari

Il mittente del bonifico da capogiro non era uno qualsiasi, ma il colosso del web, Google.

L'uomo forse intimorito proprio dal nome altisonante, ha subito provato a contattare l’azienda di Mountain view, ma senza successo.

Il protagonista della storia: Sam Curry

Sam Curry è l’ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity statunitense che il mese scorso si è improvvisamente visto accreditare ben 250 mila dollari (oltre 260 mila euro) sul conto corrente. Ordinante dell'operazione: Google. ma l’uomo è certo di non aver mai collaborato con il colosso, nonostante lavori nel campo, e di sicuro non aspettava una remunerazione di questa entità.

Nessuna risposta da Google

L’uomo per correttezza ha provato in tutti i modi a contattare Google, ma non è stato affatto semplice. Pareva quasi che al colosso web poco interessasse riprendersi il malloppo. Tanto che solo dopo la grande rilevanza mediatica, Google ha dichiarato che si metterà in contatto con l’ingegnere beneficiario della grande somma: “Il nostro team ha recentemente effettuato un pagamento a un beneficiario sbagliato a causa di un errore umano. Apprezziamo il fatto che ci sia stato comunicato rapidamente dall'interessato e stiamo lavorando per correggerlo”. Insomma la pacchia è finita, Curry verrà presto contattato da Google e dovrà restituire il tesoro regalato, anche se si meriterebbe almeno un premio per la correttezza.

I precedenti

Una cosa simile era accaduta anche lo scorso giugno quando un lavoratore cileno ricevette a causa di un errore il suo stipendio moltiplicato per 330. Lui però non si era mostrato integerrimo come Sam ed era fuggito facendo perdere le sue tracce. Ovviamente non è andato molto lontano ed è poi stato costretto a restituire i soldi che non gli spettavano.

Cosa fareste voi se vi arrivassero 250 mila euro non vostri sul conto?