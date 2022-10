Non siate egoisti: fare bene aiuta anche chi compie la buona azione

Uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Psychological Science afferma che fare del bene aiuta non solo chi riceve conforto, ma anche chi lo offre.



Fare bene fa bene ( a tutti)

Non è una parabola di Maria Teresa di Calcutta, ma il risultato di uno studio scientifico: aiutare gli altri ci regala un tornaconto personale in termini di benessere psicofisico. Lo dice uno studio che ha coinvolto 2.000 persone in sei piccoli esperimenti, studiati per mettere a confronto le prospettive e le emozioni di chi chiedeva aiuto con quelle di chi lo dava. Chi doveva chiedere aiuto, sottovalutava il fatto che chi li aiutava si sentiva davvero bene nel farlo. Un win win, insomma.



L’esperimento: chiedere aiuto a sconosciuti

Il test ha coinvolto 100 persone che in un giardino pubblico dovevano chiedere una foto a dei passanti sconosciuti. Una ricerca semplice su cui però i partecipanti di erano fatti molti pensieri: queste persone avevano previsto che sarebbe stato difficileper chi veniva interpellato dire di “no”. I partecipanti avevano anche ipotizzato come si sarebbero sentiti coloro che si erano prestati. I ricercatori hanno poi chiesto come si sentiva chi aveva offerto il proprio aiuto.



C'è differenza tra ciò che ci si aspetta e la realtà

Se i volontari si aspettavano una realtà molto più triste, l’esperimento ha rivelato tutt’altro, come ha spiegato Xuan Zhao, coautrice dello studio e psicologa e ricercatrice presso lo SPARQ, un centro di ricerca di Scienze comportamentali dell'Università di Stanford: “E, invece, ci sentiamo bene a fare la differenza nella vita degli altri. Aiutare fa sentire meglio le persone”.



Tutti gli studi confermano: aiutare ci fa sentire come “drogati”

Aiutare gli altri può diventare una specie di droga. Sono molti gli esperimenti che dicono che aiutare ci faccia stare bene, psicologicamente, ma anche fisicamente. Gli psicologi parlano di helper's high, una sensazione di benessere ed euforia che segue una buona azione fatta; questo status avrebbe anche effetti fisiologici come la riduzione di ormoni collegati allo stress.



Chiedere aiuto non è facile

Rimane il fatto che chiedere aiuto ci potrebbe far sentire deboli e sciocchi, ma è tutta questione di allenamento, dicono gli esperti. Ovviamente anche il modo in cui si fa è importante, una richiesta di aiuto non è un’imposizione, nemmeno un ricatto. Bisogna esprimere il proprio bisogno e vedere se le persone sono disponibili ad aiutarci a soddisfarlo. Alla fine dovrebbero guadagnarci entrambe le parti!