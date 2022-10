Il lupo, come il cane, si affeziona all’uomo

Quando pensiamo a un lupo, pensiamo inevitabilmente a un pericolo per l’uomo. Uno studio nuovo suggerisce che invece i lupi non siano così diversi dai cani!

Lo studio sull’affetto dei lupi verso gli umani

Uno studio pubblicato su Ecology and Evolution, ha messo in comparazione lupi e cani, in relazione agli esseri umani. A quanto pare anche il lupo si affeziona agli esseri umani tanto quanto il cane. Nella ricerca, condotta da alcuni studiosi dell’Università svedese di Stoccolma, sono stati coinvolti 22 animali: 12 husky e 10 lupi, fatti crescere fin da piccolissimi a stretto contatto con gli esseri umani e nelle stesse condizioni.



Gli esperimenti sul comportamento di cane e lupo

I ricercatori, guidati da Christina Hansen Wheat, hanno allevato gli animali (cani e lupi) sottoponendoli poi a diversi test comportamentali, progettati per valutare i comportamenti di attaccamento affettivo in queste specie. I lupi, dopo 23 settimane hanno mostrato chiaramente di preferire le persone familiari agli estranei, così come hanno fatto anche i cani, dimostrando anche affetto con gesti e segnali evidenti.



Gli esseri umani familiari possono diventare mediatori tra lupi ed estranei

Un aspetto particolarmente interessante dell'esperimento è che i lupi, in presenza di estranei mostravano maggiore stress (così come i cani d’altronde), ma erano rassicurati dalla presenza nello stesso ambiente di almeno un elemento umano familiare, che poteva fungere da moderatore anche nei confronti degli estranei. Insomma se non volete farvi sbranare da un lupo, meglio portarsi dietro un amico (del lupo).