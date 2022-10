UK: calciatore si infortuna giocando alla Xbox, salta la partita (vera)!

Dicono che il calcio sia uno sport pericoloso, ma anche gli e-sports non scherzano a quanto ci dimostra questa storia.

L’infortunio durante una partita alla Xbox

Il calciatore Courtney Baker-Richardson, giocatore professionista del Crewe Alexandra (una squadra che appartiene alla quarta divisione britannica), si è fatto male mentre giocava ai videogame a casa sua. L'infortunio domestico gli ha fatto saltare una partita importante: “L'ha fatto involontariamente", spiega Alex Morris, manager del Crewe Alexandra, in un'intervista radiofonica rilasciata alla BBC. "Si è fatto male giocando alla sua Xbox. Ha preso una storta piegando la gamba sul divano e se l'è slogata". Possiamo solo immaginare le maledizioni della dirigenza; per tutelare la salute dei giocatori, spesso agli atleti è vietato praticare sport o attività ritenute pericolose, certo nessuo aveva mai pensato di vietare Xbox, Playstation e affini!



Baker-Richardson aveva già problemi fisici

Strano pensare che un calciatore professionista, sottoposto ogni giorno a sforzi fisici molto importanti, si faccia male mentre se ne sta sul divano di casa con un controller in mano, eppure Baker-Richardson è riuscito nell’impresa. Il motivo probabilmente sta nei suoi problemi fisici: "Ha già avuto problemi in passato", spiega Morris. "Non possiamo farci nulla, ma sta facendo terapia e speriamo che si risolva". Baker-Richardson è uno dei giocatori di punta della sua squadra che dovrà fare a meno di lui in una partita importante. Ad oggi ha già messo a segno 6 dei 12 gol della squadra in questa stagione.

Former Barrow forward Courtney Baker-Richardson missed Crewe’s draw against Carlisle due to an injury playing on Xbox.#bbcfootball #BBCEFL #EFL #Football — BBC Sport Cumbria (@bbccumbriasport) October 3, 2022



Farsi male videogiocando alla consolle

Non è la prima volta che qualcuno si infortuna giocando ai videogame, ma com'è più logico pensare, capitano più spesso incidenti legati allo stress, attacchi di rabbia per una brutta sconfitta o talvolta si può verificare la sindrome del tunnel carpale, causata dall'uso eccessivo dei controller. Ma farsi male alle gambe, per un giocatore mentre se ne sta praticamente sul divano, questo sì che è il colmo!