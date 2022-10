Il cane si siede sul telecomando e sottoscrive l'abbonamento a un canale hot

Un uomo di 58 anni, di nome Thomas Barnes si è visto recapitare a casa il conto salato di un canale per adulti che non aveva mai richiesto. A sottoscrivere l’abbonamento era stato il cane.



Il cane amante del porno

Il cane, un piccolo Bichon frisé di nome Marino, mentre giocava con il telecomando, ha inavvertitamente fatto l’acquisto di un costoso canale con contenuti hot. La distrazione del padrone gli è costata 70 dollari, circa 71 euro; questo è il prezzo del canale tv premium Hustler per un mese, finito direttamente sul conto della TV.



L’assistenza era scettica sul risarcimento

Thomas Barnes ha contattato il suo provider satellitare “nel giro di pochi minuti”, perché si è subito accorto della marachella combinata da Marino, purtroppo però il canale erotico era probabilmente scettico sulla spiegazione fornita dall’uomo. L’assistenza gli ha comunque detto che avrebbe provveduto al risarcimento e a togliergli l’accesso al canale hard.



Barnes si è rifiutato di pagare

L’uomo, forte della sua spiegazione fantasiosa, si è rifiutato di pagare per quei contenuti che non voleva assolutamente vedere (tutta colpa del cane), pagando solo il canone dei normali canali che aveva sottoscritto. Il risultato è stata la sospensione integrale del servizio! “Quei soldi me li state rubando di bocca”, si è lamentato l’uomo. In effetti Barnes non naviga nell'oro e vive grazie agli assegni di invalidità della previdenza sociale. Quei 71 dollari sono molti per lui, così ha contattato la Federal Communications Commission, e finalmente il provider satellitare ha restituito l'importo al cliente.

Ora basterà spiegare al cane che i porno costano e che piuttosto meglio vederli free online piuttosto che sottoscrivere costosi abbonamenti a canali erotici.