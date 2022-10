Domani c’è Milan -Juve. Pioli: “Vale più di 3 punti”

Contr i bianconeri la gara è caldissima

Domani alle 18 a San Siro va in scena una delle gare più sentite dell’intero campionato di Serie A: Milan - Juve. Pioggia di assenza da una parte e dall’altra, con Pioli che sembra aver recuperato Theo Hernandez nel gruppo: “Ieri ha fatto tutto allenamento con la squadra. Se oggi conferma tutto sarà a disposizione”, ha dichiarato il CT rossonero.

Una partita che vale più di 3 punti

Pioli sa benissimo che quella di domani non è una partita qualsiasi. Anche se è troppo presto per parlare di scudetto, entrambe le squadre hanno ben chiaro il loro obiettivo e non è certo arrivare seconde. “Credo che all'interno di un campionato ci siano due o tre partite che pesano più dei tre punti in palio. Quella con la Juve ha un peso specificoimportante. Vogliono lottare per lo scudetto, come noi”, ha dichiarato il CT.

Gli infortuni frutto dei troppi impegni

Non è un caso se gli infortuni dilagano da una parte e dall’altra, colpa dei fittissimi calendari delle migliori squadre del nostro campionato: “Un calendario così fitto non c'è mai stato, gli infortuni muscolari sono aumentati in tutte le squadre. Possiamo e dobbiamo lavorare meglio, ma ho grandi professionisti nel mio staff sanitario”, ha spiegato Pioli. Certo questo non giustifica la prestazione deludente portata a casa contro il Chelsea, ma Pioli assicura che è acqua passata: “La gara contro il Chelsea l'abbiamo archiviata”. Ora concentrazione sul match di domani pomeriggio contro la Juve. Pioli si aspetta una squadra con baricentro alto, servirà quindi la giusta attenzione vista la difesa non sempre impeccabile dei rossoneri. “La cosa importante è essere noi compatti e non sbagliare le cose semplici. Noi conosciamo le nostre caratteristiche”. Al momento la formazione rimane un’incognita, il mister la sceglierà solo in mattinata domani, tenendo anche conto dei tanti impegni ravvicinati.