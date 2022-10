Lascia il lavoro di professoressa universitaria e si dedica alla sua passione: parlare con i morti!

La prima di Rita Haworth visione a 9 anni

La storia di Rita Haworth è molto particolare. Dopo una vita da professoressa universitaria, la donna ha deciso che non poteva più ignorare la sua grande passione e il suo “dono”: comunicare con gli spiriti. Oggi la donna ha 63 anni, ma la sua “carriera” da sensitiva è in realtà iniziata prestissimo. La donna ha raccontato che a 9 anni si trovava a casa degli zii e si sentiva inquieta, quando ha udito un forte scoppio: i suoi genitori erano stati coinvolti in un incidente d’auto e lei lo aveva sentito. Da allora sono cominciate le visioni: “Ho fornito abbondanti quantità di letture alle persone nel corso degli anni" ha dichiarato la Haworth. "Nei miei primi anni, vedevo le cose in modo casuale. Ma ora sono completamente sviluppata, ho imparato a controllare la cosa. Quando sono pronto per lavorare, devo affrontare un rituale e poi mi apro agli spiriti. Poi chiudo, perché devo vivere nel mondo reale. Se lasciassi aperto il canale, ricevere messaggi da tutti coloro che cercano di entrare in contatto con me". Crescendo ha iniziato ad avere costanti visioni notturne involontarie, fino a che a vent’anni ha incontrato un gruppo di medium che le hanno insegnato a padroneggiare il suo presunto potere.



La visita dell’amica morta

Uno dei momenti più importanti legati alle sue visioni è stato sicuramente l’apparizione di un’amica, morta in un incidente d’auto: “Un paio di settimane dopo la sua morte – racconta Rita – sono andata a dormire e ho iniziato a vedere flash luminosi tutto intorno alla stanza. In uno di questi fasci di luce si è materializzata la mia amica, la vedevo chiaramente in piedi davanti a me”.



Da prof universitaria a sensitiva

La prof. Haworth ha lavorato come docente universitaria una vita, scrivendo diverse pubblicazioni e testi scientifici, poi finalmente si è potuta dedicare alla sua vocazione: sentire le voci! Oggi ha scritto un libro: “Ambassador For Spirit”, “Portavoce degli Spiriti”, in cui racconta proprio il suo viaggio verso la consapevolezza dei suoi poteri soprannaturali. Il libro è acquistabile su Amazon per chi volesse approfondire la sua storia. E voi pensate sia possibile parlare con i morti?