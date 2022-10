"Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito”. La gaffe della tata dei Ferragnez

Il video cancellato e rimesso senza audio è ancora online

Per qualche minuto è stato visibile sul profilo Instagram di Chiara Ferragni un video che ha messo lei e il marito al centro della polemica social, tanto per cambiare. Nel video si vede il figlio maggiore della coppia, Leone, insolitamente scocciato e in sottofondo si sente la voce di una delle tate del piccolo che lo incoraggia a sorridere all’obiettivo: “Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e poi puoi continuare a disegnare”. L'occasione speciale era il compleanno di Fedez che ha appena fatto festeggiato 33 anni.

Il web non perdona, una volta postato, cancellare è pressoché inutile, soprattutto se hai milioni di follower pronti a screenshottare, registrare e criticare. Il video postato da Chiara Ferragni è rimasto per poco tempo sul suo profilo, ma è (e rimarrà) ancora online. A ripostarlo una social media manager di nome Serena Mazzini che lo ha riproposto su Twitter innescando una calda discussione sul tema: è giusto esporre così i figli alle attenzioni dei media, alle foto, ai video, neanche fosse un lavoro?



La giustificazione dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre fatto vanto dei loro figli sui loro profili, ne sono gli assoluti protagonisti e alle critiche hanno sempre dato una spiegazione per loro valida: lo fanno per evitare l’assalto dei paparazzi, dando loro stessi quello che vogliono a tutti i curiosi. Questa tesi è messa spesso in dubbio, ma da qui a parlare di sfruttamento dell’immagine, di acqua ne passa.



Tutti da piccoli siamo stati “costretti” a fare foto controvoglia

Molti fan sono d’accordo e si schierano dalla parte della coppia di influencer. In fondo a tutti, famosi o no, belli o brutti, è capitato da bambini di dover posare per una quantità di foto indecente e di non averne nessuna voglia. E forse non avevamo la tata a incoraggiarci, ma mamma e papà ci hanno comunque detto che si trattava di un attimo e che poi avremmo potuto continuare a giocare, e noi ci abbiamo creduto, ma le foto non finivano mai!