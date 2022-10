Nasce il primo sindacato degli influencer: ma siamo sicuri sia un lavoro?

In giro ci sono un sacco di influencer

L’influencer marketing è un mercato ricchissimo che ha registrato una crescita del 15% nel 2021. Un settore in cui girano molti soldi, con molti “nuovi lavoratori”. Le aziende hanno capito che non possono fare a meno degli influencer e hanno speso nel 2021 280 milioni di euro!



Il sindacato degli influencer

Come accade in tutte le nuove professioni, mancano ancora molte tutele per la categoria “influencer”. Così Jacopo Ierussi e Valentina Salonia di Assoinfluencer, hanno avuto l’idea di creare il primo sindacato che rappresenta influencers e content creators: youtuber, podcaster, streamer e cyber atleti. “I creator possono essere artisti e imprenditori, atleti e divulgatori, ma sono sempre professionisti, capaci di produrre valore attraverso competenze e strumenti specifici – spiega Jacopo Ierussi –. E in quanto professionisti, in un mercato ancora non regolato, ciò che fino ad oggi è mancato è esattamente una realtà che ne tutelasse diritti e interessi”.





Sono davvero lavoratori?

C’è chi non è convinto, però, che si tratti di veri e propri lavoratori. Stamattina a Tutto Esaurito, i nostri ascoltatori si sono dimostrati per lo più scettici. “Farsi due foto con le cremine, è un lavoro?”, ci si chiede. Il Capitano non ha dubbi: se ti pagano, puoi considerarlo un lavoro. Oltre ai grandi influencer c’è un sottobosco di piccoli influencer che di sicuro non guadagnano come i capofila Ferragni & co e che probabilmente lavorano molte ore per pochi soldi!

I lavoratori (veri) sono eroi

Il Capitano in trasmissione oggi ha fatto un’osservazione precisa: quelli che lavorano 12 ore al giorno, magari facendo due turni estenuanti per portare a casa uno stipendio normale, quelli non sono solo lavoratori, sono eroi. E gli ascoltatori non possono che essere d’accordo. Per aiutare i “piccoli eroi” come li ha definiti il Capitano, basta poco: un sorriso e un buongiorno a chi lavora a contatto con il pubblico sono la base da cui partire per dire grazie a chi fa funzionare ogni giorno i servizi di cui godono altre persone (influencers compresi). Se poi a camerieri & co, lasciate una mancia, diventate piccoli eroi anche voi!

RIASCOLTA QUI LA PUNTATA DI TUTTO ESAURITO DI STAMATTINA