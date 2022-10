Whatsapp down: panico tra gli utenti

Non è la prima volta che capita, ma ogni volta si sparge il panico tra i milioni di utenti del servizio di messaggistica più diffuso: Whatsapp è in down. Da stamattina la stragrande maggioranza degli utenti non riesce a inviare messaggi e se ci riesce non vede la spunta di lettura corretta. Su Twitter l’hashtag #whatsappdown vola in vetta ai più ricercati e le segnalazioni ricevute dal sito Downdetector sono migliaia.

Il malfunzionamento è cominciato alle 9. Dalle 8.53 alle 9.23 Le segnalazioni di problemi sono passate da 2 a 21.592. Già ieri pomeriggio però c’era stata qualche sporadica segnalazione. Si poteva prevedere il problema? Il malfunzionamento riguarda anche Whatsapp web spesso utilizzato per i rapidi aggiornamenti lavorativi, cosa che ha maggiormente complicato la mattinata al pc degli italiani. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", spiega un portavoce di Meta. Il problema non riguarda solo l’Italia, ma le segnalazioni arrivano anche dall’estero (Twitter testimone).

WhatsApp have reportedly suffered partial disruption. While there is no official response or acknowledgement from WhatsApp, there are reports that users are not being able to send or receive messages on the messaging platform.#whatsapp #whatsappdown https://t.co/zrNVeZ0HVN — Jaymin Shah (@JayminSOfficial) October 25, 2022



I precedenti

L’ultimo grande problema di funzionamento di WhatsApp c’era stato un anno fa, il 4 ottobre 2021; quella volta fu ancora più tremendo perché riguardava tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per 6 ore. Una giornata terribile per tutti i Meta-addicted. Quella volta Zuckerberg fu anche costretto a scusarsi. Proprio in questi istanti il sistema di messaggistica sembra essersi ripreso, forse questa volta il fondatore di Meta è salvo.