Uomini e donne: se vogliamo cose diverse in amore è una questione genetica

Un articolo apparso su Psychology Today ha recentemente affrontato una delle questioni che più discusse quando si parla di differenze uomo/donna: maschi e femmine vogliono le stesse cose in amore? L’autore dell'approfondimento, lo psicologo clinico Ritch C. Savin-Williams, si è concentrato su alcune teorie esposte in precedenza dallo psicologo evoluzionista David Buss. Secondo Buss le differenze che ben conosciamo in amore tra uomini e donne sono fondate su differenze biologiche e riconducibili a come maschi e femmine riescono a trasmettere i propri geni alle generazioni future.

Gli uomini preferiscono accoppiarsi in relazioni a breve termine e più volte, perché questo li aiuta a trasmettere i loro geni, sempre per questo preferiscono donne giovani e attraenti, quindi idealmente fertili. Le donne invece ricercano l'impegno emotivo dal parte del partner perché questo sarebbe garanzia di supporto durante l’allevamento della prole. Per questo le donne sono più spesso a caccia di partner più anziani o economicamente affidabili.





Oggi le cose stanno cambiando: uomini e donne sono più simili

Oltre a queste differenze biologiche che storicamente esistono, l'articolo si è poi soffermato sulle dinamiche della società che non fanno altro che rinforzare queste differenze, dandole per scontate e alimentandole. Una visione più moderna della questione è stata poi offerta da uno uno studio condotto dagli psicologi Bogdan Kostic e John Scofield della Missouri State University su un campione di 3.000 partecipanti tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito, con un'età media di 26 anni.

Ciò che è emerso è che le differenze si stanno assottigliando, anche se alcune caratteristiche restano. I sessi, però, hanno mostrato uguale interesse per le relazioni a lungo termine. Mentre le donne sembravano essere più angosciate dall'infedeltà emotiva, gli uomini si mostravano più preoccupati dell'infedeltà sessuale. Un ultimo dato interessante è che secondo la ricerca non ci sono differenze tra donne etero e donne omosessuali, entrambe hanno la stessa predilezione per relazioni lunghe e lo stesso timore del tradimento “emotivo” più che della scappatella. Gli uomini omosessuali, invece, hanno mostrato un maggiore interesse per le relazioni lunghe, rispetto ai maschi eterosessuali.

Siete ancora convinti che maschi e femmine siano poi così diversi?