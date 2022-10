Costretti ad abbandonare la casa perché il fantasma sevizia il cane

Su Reddit ci sono storie davvero particolari, raccontate da utenti di tutto il mondo. Questa è la storia di un fantasma che bullizza un cane. “Qualcosa ha spinto il nostro cane sul pavimento mentre mio figlio stava giocando con lui. Si è girato e ha abbaiato contro qualsiasi cosa fosse", ha raccontato una madre su Reddit.

La famiglia ha spiegato che l’accaduto risale a molti anni prima, ma ha trovato il coraggio di raccontare l’evento paranormale solo adesso che sono al sicuro lontano da quella casa infestata. “Potete sentire mio figlio ridere quando è successo e non ci siamo resi conto che è letteralmente scivolato sul tappeto fino a quando non abbiamo guardato il video”, scrive la mamma.

Secondo la donna che scrive su Reddit, la casa era infestata da un fantasma: “Era una signora alta più o meno come me e mia figlia di mezzo. Aveva anche gli stessi capelli castano scuro. Una sera ero seduta in salotto a leggere sul mio iPad. Con la coda dell’occhio ho visto qualcuno uscire dal bagno. Ho pensato che fosse mia figlia e sono andata a controllarla perché erano le 3 del mattino e lei stava dormendo nel suo letto a soppalco. Ho dato di matto”.





La donna ha ovviamente pensato di essere pazza, ma anche il marito ha avuto le stesse visioni: “La sera dopo ero in cucina a parlare al telefono e a pulire la cena. Mio marito era nella camera da letto sul retro a parlare con le mie figlie. Quando si percorreva il corridoio, si passava davanti alla nostra camera da letto principale sulla sinistra. Lui è entrato in cucina ed era pallido, come se avesse perso tutto il colore del viso. Ho pensato: ‘Cosa c’è che non va? Stai bene?’”. E lui avrebbe poi confessato la visione: “Stavo passando davanti alla nostra camera da letto e ho pensato che fossi tu in piedi accanto al letto, ma allo stesso tempo ti ho sentito letteralmente ridere al telefono davanti alla casa. Ero davvero terrorizzata e gli ho raccontato quello che era successo la sera prima. Non mi era mai successa una cosa del genere. E nemmeno a lui. Ci siamo trasferiti poco tempo dopo”.

Secondo voi era pura invenzione o c'è del vero?