Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano

Ignazio Moser ha chiesto alla fidanzata, Cecilia Rodriguez, di convolare a nozze. Lei ha detto sì e lui ha celebrato la notizia con un post sui social. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto l’ex ciclista in correlazione al post che racconta la proposta, fatta in un mare di candele. Per proporsi Moser ha scelto l'aria di casa: le ha chiesto di sposarlo tra le montagne dell'Alto Adige,in un hotel extralusso nei pressi di Merano, impossibile dire no.

“Non fingiamo di stare bene insieme per interesse…Credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta”, avevano dichiarato qualche mese fa.

L'inzio della loro storia al Gf Vip

I due stanno insieme da oltre 5 anni, da quando si sono incontrati al Gf Vip. Entrambi bellissimi, fidanzata lei, single lui. La casa però è stata galeotta e i due non hanno saputo resistere a un'attrazione fatale che ha spinto la sorella di Belen Rodriguez a chiudere la sua storia di allora e buttarsi tra le braccia dell’ex ciclista da cui non si è più separata. Il matrimonio era già nell’aria da tempo, la coppia stava finendo di sistemare la casa acquistata con l’intento di costruire una famiglia, lasciando così intendere che i due già stavano parlando di bambini. E quest'estate un altro indizio con uno scatto d'amore a Venezia e la didascalia: "Ibiza is for the moment…Venezia is forever ❤️".