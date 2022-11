La Nasa ha scoperto un asteroide gigante: il “killer dei pianeti” era nascosto dal sole

A ottobre la Nasa ha fatto davvero una "grossa" scoperta: un asteroide gigante che era rimasto nascosto dietro il bagliore del sole. Di recente gli astronomi sono riusciti ad aggirare la sfida dell’avvistamento, effettuando rilevamenti durante la notte. Quello che hanno scoperto è l’asteroide più grande rilevato negli ultimi 8 anni: è largo 1,5 km. A causa delle sue dimensioni è stato ribattezzato “il killer dei pianeti” perché effettivamente potrebbe distruggerrne molti se li colpisse.

Per ora siamo salvi perché un'eventuale collisione con la Terra non avverrebbe prima di qualche migliaio di anni, ma certo la sua presenza è comunque inquietante: “Nel corso del tempo, questo asteroide diventerà sempre più luminoso nel cielo, poiché inizierà ad attraversare l'orbita terrestre sempre più vicino a dove si trova effettivamente la Terra", ha dichiarato Sheppard al New York Times. “È quello che chiamiamo un pianeta killer. Se questo colpisse la Terra, causerebbe la distruzione di tutto il pianeta”. In totale dalle recenti osservazioni sono stati scoperti tre asteroidi, chiamati 2021 LJ4, 2021 PH27 e 2022 AP7. Solo il primo dei tre è piccolo e si trova in un'orbita sicura e “completamente interna all'orbita terrestre”.

La caccia agli steroidi continua grazie alla Dark Energy Camera (DECam), che utilizza una tecnologia altamente sensibile e ad alte prestazioni per catturare grandi porzioni di cielo spaziale. L'astronomo Scott Sheppard, autore principale del nuovo studio sugli asteroidi, ha spiegato così le difficoltà del loro progetto di avvistamento asteroidi: “Sono necessarie ampie aree di cielo perché gli asteroidi interni sono rari e sono necessarie immagini profonde perché gli asteroidi sono deboli e si deve lottare contro il cielo luminoso del crepuscolo vicino al Sole e contro l'effetto distorsivo dell'atmosfera terrestre”. Speriamo che questa caccia agli asteroidi non riveli asteroidi killer diretti verso la Terra!