Vince 30 milioni di euro alla lotteria ma non dice una parola a moglie e figlio

Un uomo in Cina ha vinto l’equivalente di 30 milioni di euro e ha pensato di non dirlo né alla moglie e né al figlio. Ha tenuto per sé la notizia perché temeva che la sua famiglia si sarebbe impigrita di fronte a una vincita del genere. Così l’uomo ha indossato il costume di uno strambo personaggio dei cartoni animati ed è andato a ritirare il suo premio all’uffico della lotteria di Nanning, in Cina. L’uomo se ne è tornato a casa con 171,6 milioni di yuan al netto delle tasse (un po' meno di 30 milioni di euro). Il signore, conosciuto come Mr Lì, dice di aver donato 5 milioni di yuan in beneficenza. "Non l'ho detto a mia moglie e mio figlio per paura che sarebbero stati troppo compiaciuti e non avrebbero lavorato, o lavorato sodo in futuro", ha dichiarato l’uomo alla stampa locale.

L’uomo ha comprato 40 biglietti della lotteria da un negozio e ha ricevuto 5,48 milioni di Yuan per ogni biglietto con gli stessi sette numeri vincenti. Quando ha saputo della vittoria, ha deciso di fermarsi in un hotel prima di ritirare la somma: "Non ho lasciato l'hotel perché avevo paura di uscire e perdere il biglietto della lotteria", ha spiegato. Ora non sa cosa farà della sua fortuna, di sicuro non la regalerà a moglie e figlio, ignari di essere diventati ricchi!



Il vincitore come Cristiano Ronaldo

L’idea del vincitore della lotteria cinese è simile a quella di molti uomini ricchi o di successo che vogliono responsabilizzare i figli sull’utilizzo coscienzioso del denaro, per insegnare loro che i soldi non crescono sugli alberi. Lo ha fatto lo stesso Cristiano Ronaldo, portando il figlio Crstiano Jr a vedere il monoocale in cui abitava da giovanissimo, quando era squattrinato: “Voglio dargli il meglio – aveva spiegato Ronaldo – ma voglio anche che soffra un po’ come ho fatto io per raggiungere ciò che vuole essere”.