Quanto spesso bisogna fare sesso? Lo dice una curiosa ricerca

Quanto sesso bisogna fare per stare bene in coppia? Si tratta di una domanda molto controversa a cui Jake Maddock, che si definisce coach delle relazioni, ha provato a dare una risposta. Secondo l’esperto “è stato dimostrato con studi scientifici che è molto buono per le donne raggiungere l'orgasmo tre volte a settimana. Fa bene alla loro salute mentale, fisica, fa bene al loro corpo. Ed è buono per la regolazione ormonale, la salute mentale, la salute fisica degli uomini. Fare sesso con tale frequenza vi aiuterà a mantenere il legame”. Tutto funziona quando le relazioni vanno a gonfie vele, soprattutto all’inizio, ma con il tempo la passione rischia di scemare: “Le persone nelle relazioni a lungo termine sembrano diventare pigre e dicono una volta alla settimana va bene’, ‘una volta al mese va bene’, diventano sempre più pigre e ci si allontana. Quindi due o tre volte a settimana serve a tenere il legame solido”. Secondo Maddock, il sesso è anche una questione di impegno e perseveranza che è utile a mantenere saldo il rapporto della coppia negli anni. La frequenza del sesso è stata anche oggetto di diversi studi: l’Archives of Sexual Behavior riporta che le coppie sposate fanno sesso 51 volte l'anno, circa una volta alla settimana. Un sondaggio italiano, fa invece emergere che la media dei rapporti sessuali a settimana sia pari a due e che l’insoddisfazione sessuale generi crisi nel 23% delle coppie. In sostanza non esiste un numero perfetto quando si parla di sesso, ma mantenre una buona media settimanale sicuramente aiuta!

Se volete ascoltare altri approfondimenti sul mondo sessuale, affidatevi ai particolari consigli di Jake Maddock che sui suoi canali offre ogni tipo di supporto riguardante l’universo sesso e relazioni: meglio farlo al primo appuntaento o aspettare? Si può rimanere amici dell’ex? Come si deve comportare nelle relazioni una mamma single? Questi e altri temi trovano una risposta grazie elle video pillole del Relationships coach, Jake Maddock.