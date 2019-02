L’odore degli uomini single è più attraente, lo dice la scienza

Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori della Macquarie University, in Australia, partendo da studi precedenti secondo i quali gli uomini single avrebbero livelli di testosterone più elevati di quelli riscontrati in uomini impegnati (fidanzati o sposati).

Ma come è stata condotta la ricerca? Gli studiosi hanno reclutato dei volontari, alcuni maschi e 82 donne eterosessuali. Gli uomini sono stati sottoposti a degli sforzi fisici perché sudassero. Le loro magliette sono state annusate dalle donne, che poi hanno risposto ad un test per valutarne l’odore, facendo riferimento ad una determinata scala di valori da 1 a 6.

I risultati del test hanno rivelato che l’odore degli uomini impegnati (fidanzati o sposati) era stato classificato mediamente con un valore pari a 3. Mentre i single hanno registrato un valore medio di 3,5. L’odore dei single, inoltre, era stato definito più mascolino.

Secondo gli studiosi, il testosterone non sarebbe l’unico responsabile della variazione di odore tra uomini single e impegnati, ma che contribuirebbe anche lo stile di vita differente.

Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology, non è la prima ad indagare la correlazione tra testosterone e odore corporeo. Già una precedente ricerca aveva rivelato la maggiore attrazione delle donne (specie in fase di ovulazione) per gli uomini con altri livelli di testosterone.