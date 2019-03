La pizza è l'alimento che rende più felici: la scienza lo conferma

Cosa c'è di meglio di una bella pizza fumante e gustosissima? Che sia la classica margherita o la più originale provola e speck, la pizza piace a tutti. Ed è il piatto che in assoluto regala più felicità rispetto agli altri. A rivelarlo è una ricerca condotta da Doxa\Deliveroo, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, che si festeggia il 20 marzo. Quasi un italiano su due la preferisce a qualsiasi altra pietanza.

Con il 47% delle preferenze ci sono le donne, i millennials con il 60% e gli abitanti del Sud e delle Isole con il 51%. Ecco l'identikit delle persone che non possono fare a meno della pizza perché regala felicità e soddisfazione a ogni morso. Come dare loro torto! L'indagine è stata condotta su un campione di italiani dai 15 anni in su e mette in relazione quanto e cosa mangiamo con la felicità che ne deriva. E piace anche quella surgelata.

Al primo posto tra le tipologie di pizza preferite c'è l'indiscussa margherita, che mette d'accordo tutti. Ne mangiano più di 6 famiglie italiane su 10. La pasta raggiunge la seconda posizione, seguita dalle grigliate di carne e di pesce. Il gelato è al quarto posto, quinto i formaggi e i salumi sono al sesto. Panino e sushi, invece, si posizionano in basso alla classifica con il 7% delle preferenze.