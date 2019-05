Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli haters: "Mi sale il sangue al cervello"

Com'è ormai noto, Nadia Toffa sta combattendo una dura battaglia contro il cancro orma da tempo. Purtroppo la conduttrice in questi giorni deve sottoporsi a un altro ciclo di cure debilitanti e, per questo motivo, è stata costretta a lasciare le Iene. Sulla pagina Facebook del programma è stato dato l'annuncio della sua assenza a partire dalla puntata del 12 maggio e, neanche a dirlo, il popolo della rete si è subito scatenato con critiche e battute cattive.

"Quando guarì l'ultima volta disse che avere una malattia o un tumore è un bene - ha commentato un utente - e che almeno una volta nella vita dovremmo fare la stessa esperienza. adesso tienitelo e fai silenzio". Questo è, più o meno, il tenore di tutti i commenti degli haters nei confronti di Nadia Toffa. A difenderla, però, questa volta è intervenuta Elena Santarelli: la soubrette ha vissuto un'esperienza difficile a causa della malattia del figlio e quindi non ci sta a leggere certe cose.

"Non ci sono chemio per queste persone - ha commentato Elena - Mi sale il sangue al cervello quando leggo queste frasi. Il male esiste e cammina fra noi più di quanto immaginiamo". Per lei che ha vissuto il dramma del figlio, il quale fortunatamente è guarito, è inaccettabile leggere certe critiche nei confronti di chi, come Nadia Toffa, sta combattendo una battaglia così dura. La conduttrice, anche se ora è a casa per riposare durante il ciclo di cure al quale si sta sottoponendo, mantiene comunque il contatto con i suoi tanti fan che, come Elena Santarelli, la difendono sui social dalla cattiveria degli haters.