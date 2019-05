Le donne con figli invecchiano 11 anni di più rispetto alle coetanee che non ne hanno

Mettere al mondo un figlio invecchia le cellule della donna di almeno 11 anni, rispetto alle coetanee senza figli. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sulla rivista "Human Reproduction".

Lo studio è stato condotto dall'epidemiologa Anna Pollack della George Mason University con il suo team su 2000 donne americane in età riproduttiva nel periodo compreso tra il 1999 e il 2002.

Il tema ha analizzato, tra le altre cose, i telomeri, ovvero porzioni di Dna collocate nella parte finale dei cromosomi che hanno il compito di proteggere l'elica, evitando che si sfibri, e prolungare la vita della cellula.

Ebbene, lo studio ha riscontrato nelle madri una riduzione dei telomeri del 4,2% rispetto alle donne che non avevano mai dato alla luce un figlio. Questa riduzione, secondo gli studiosi, equivale a circa 11 anni di invecchiamento cellulare.

Un effetto simile a quello provocato dal fumo, che causa un invecchiamento di 4 anni, e dell'obesità, che provoca un invecchiamento di 8 anni. Lo studio ha anche riscontrato una riduzione proporzionale al numero di figli avuti dalla donna.

Non si sa ancora a cosa porterà questa ricerca: ma di sicuro l'obiettivo non è quello di spaventare le donne e indurle a non avere più figli!