Francesco Moser contro il figlio Ignazio: "Deve tornare a casa a lavorare!"

Francesco Moser, intervistato da L’Adige, è tornato all'attacco contro lo stile di vita di suo figlio Ignazio, che l'ex campione di ciclismo proprio non vuole accettare.

Moser, infatti, non ha nascosto per niente il suo disappunto per le scelte operate da Ignazio, affermando senza mezzi termini che, secondo lui, "se stesse a casa a lavorare sarebbe meglio...".

Francesco si dice preoccupato per il tipo di vita di suo figlio, auspicando che torni con i piedi per terra: "Non so quanto può durare: deve tornare a fare i mestieri che servono qui a casa".

Visualizza questo post su Instagram Last kiss from Maldives @chechurodriguez_real Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: Mar 26, 2019 at 10:38 PDT

L'ex ciclista ha parla poi della partecipazione di Ignazio alla trasmissione televisiva "Grande Fratello VIP" nel 2017, circostanza in cui suo figlio ha conosciuto l'attuale compagna, Cecilia Rodriguez: "Ho cercato di guardare quella trasmissione, ma non ho resistito nemmeno un minuto".

(Credits photo: Instagram)