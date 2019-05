Anziano trova vecchie lettere dell'amante della moglie e tenta il suicidio

La vicenda è accaduta a Milano. Un uomo di 73 anni stava sistemando dei vecchi documenti in casa quando si è imbattuto in un plico di lettere, mai visto prima.

I fogli, scritti a mano almeno 30 anni prima, contenevano una corrispondenza amorosa tra sua moglie ed un corteggiatore, di cui il marito non aveva mai saputo nulla.

Nonostante si trattasse di un fatto accaduto tanti anni prima, l'uomo non ha retto emotivamente alla scoperta e, già affetto da problemi neurologici, è caduto in un cupo sconforto che lo ha indotto a tentare il suicidio, provando a gettarsi dalla finestra del suo appartamento in zona Lampugnano.

È stata proprio la moglie ad intervenire in tempo per evitare che l'uomo portasse a compimento l'insano proposito.

Quando però tutto sembrava risolto, l'uomo ha tentato nuovamente di uccidersi, questa volta pianificando in maniera più articolata il suo proposito. Il 73enne è uscito di casa, è passato a salutare suo figlio per l'ultima volta e si è allontanato in auto senza comunicare la sua destinazione.

La moglie, preoccupata per l'uomo, ha tentato inutilmente di contattarlo, per poi rivolgersi alle forze dell'ordine. La Polizia, rintracciata la posizione del suo smartphone, ha raggiunto l'anziano in zona Navigli appena in tempo per impedirgli di utilizzare la corda che aveva portato con sé con l'intenzione di impiccarsi.