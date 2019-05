Emily Ratajkowski completamente nuda contro lʼabrogazione della legge sull'aborto

Per la super modella e attrice americana non è una novità quella di mostrarsi in scatti decisamente hot, ma questa volta il suo gesto è altamente simbolico.

Completamente nuda con un fiore tra le gambe che le copre le parti intime, Emily Ratajkowski prende posizione contro lʼabrogazione della legge sullʼaborto, che è stata votata in questi giorni in Alabama.

Nella lunga didascalia che accompagna la foto si legge: "Questa settimana, 25 vecchi bianchi hanno votato per vietare l'aborto in Alabama anche in caso di incesto e stupro. Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui corpi delle donne per sostenere il patriarcato e perpetuare il complesso carcerario industriale, impedendo alle donne di bassa estrazione economica il diritto di scegliere di non riprodursi".

La modella continua, spiegando: "Gli stati che cercano di vietare l'aborto sono gli Stati che hanno le più alte percentuali di donne nere nella popolazione. Si tratta di classe e razza ed è un attacco diretto ai diritti fondamentali che le donne degli Stati Uniti meritano e che sono protetti dalla Roe vs. Wade".

La modella conclude il post scrivendo: "I nostri corpi, la nostra scelta".

La Ratajkowski non è l'unico personaggio famoso ad essersi schierato su questo delicato argomento. Prima di lei lo hanno fatto, tra gli altri, anche Lady Gaga, Reese Whiterspoon, Milla Jovovich, Alyssa Milano e DuaLipa.

(Credits photo: Instagram)