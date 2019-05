Cameriere serve per sbaglio vino da 5mila euro: ecco la reazione del ristorante

L'episodio è avvenuto in una steakhouse di lusso a Manchester. Un cliente aveva ordinato una bottiglia di vino rosso da 260 sterline (circa 300 euro), per l'esattezza uno Chateau Pichon Longuevill Comtesse de Lalande del 2001. Il cameriere, però, sbagliando clamorosamente, ha servito una bottiglia dal valore decisamente più elevato della selezione "rarità" del ristorante: uno Chateau Le Pin Pomerol da 4500 sterline (circa 5 mila euro).

Non si sa se il cliente abbia notato il vantaggioso scambio di bottiglia prima di gustare il pregiatissimo vino, fatto sta che l'errore del cameriere è venuto inevitabilmente a galla.

Ma cosa accade ad un cameriere che serve per errore una bottiglia del valore quasi 20 volte superiore a quello ordinato dal cliente? Ovunque il distratto dipendente sarebbe stato licenziato...

In questo caso, invece, il ristorante Hawksmoor Manchester ha reagito alla cosa con sportività e si è limitata a pubblicare un post ironico su Twitter: «Al cliente che per sbaglio la scorsa sera ha ricevuto una bottiglia di Chateau le Pin Pomerol 2001, da £ 4500 sul nostro menu, spero che la serata ti sia piaciuta! Al membro dello staff che lo ha portato accidentalmente al tavolo, testa alta! Gli errori accadono e ti vogliamo bene lo stesso»

