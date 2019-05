Flavia Vento critica DiCaprio: "Io non farei mai un film con Tarantino"

La vita è fatta di scelte. Leonardo DiCaprio, attore dalla fama mondiale, ha scelto di recitare nell'ultima pellicola di Quentin Tarantino "C'era una volta a... Hollywood", e Flavia Vento da deciso di criticare questa scelta. La soubrette italiana ha sempre una "parola buona" per tutti ed esprime tutto quello che pensa sui social network. Oggi sotto le sue grinfie è capitato proprio DiCaprio, che in questi giorni si trova a Cannes per presentare l'ultimo film del regista di "Pulp Fiction".

Ecco quello che ha scritto Flavia su Twitter: "Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con Quentin Tarantino, fa film per malati di mente".

Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con quentin Tarantino fa film per malati di mente pic.twitter.com/NliFr086Wk — Flavia vento (@Flaviaventosole) 21 maggio 2019

La Vento non conosce DiCaprio, eppure non ha perso l'occasione per fargli sapere cosa pensa della sua decisione... se lei fosse stata al suo posto non avrebbe mai accettato di lavorare con Tarantino. Forse Flavia non sa che Leonardo ha abbassato addirittura il suo cachet pur di trovarsi nuovamente sul set con la direzione di uno dei più grandi registi del nostro tempo.

Quando i follower hanno letto il post della donna si sono fatti una bella risata. "Ho visto Tarantino piangere leggendo il tuo tweet", ha scritto uno di loro. E un altro: "Tranquilla, il problema non ti si presenterà mai. Vivi serena". L'ironia è concessa.

Che sia un modo per la bionda di abbordare il divo di Hollywood? Beh, se così fosse non ci è riuscita perché Leo non ha ancora risposto... e forse non lo farà mai!