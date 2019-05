Sesso bollente all'Isola dei Famosi spagnola davanti alle telecamere: scandalo in tv

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne e Violeta Mangriñan, anche lei ex tronista, hanno fatto sesso bollente all'Isola dei Famosi spagnola. La coppia sta vivendo una passione profonda (tanto che lei ha anche lasciato il fidanzato in diretta) e non si nasconde neanche di fronte all'occhio vigile delle telecamere. Ed ecco che i due, in piena notte, tra una chiacchiera e una risata, non sono riusciti a spegnere l'incendio e sono esplosi in un momento intimo... molto intimo!

La clip del sesso selvaggio sta facendo il giro della rete e sta ponendo molti interrogativi su cosa sia giusto mandare in onda. In molti hanno notato la somiglianza di Violeta con Nicole Mazzocato, corteggiatrice scelta da Fabio durante il programma della De Filippi.

La Mazzocato è stata così tirata in ballo e ha deciso di rispondere per le rime a chi l'avvicina alla nuova fiamma del suo ex. Ecco quello che ha scritto sui social: "Per rispetto vi chiedo di non accostarmi più alla precedente relazione, soprattutto per rispetto del mio nuovo compagno. Non tollero la gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Non voglio far parte di tutto questo". Il riferimento a Fabio Colloricchio è palese.