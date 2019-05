Colora il cane di rosso: bufera su un rapper americano

Il rapper americano Valee è stato travolto da un mare di critiche per aver dipinto il pelo del suo chihuahua di rosso. Rosso fuoco. L'artista ha pubblicato un video sui social per far vedere a tutti la sua nuova creazione. Nel filmato, il cagnolino appare impaurito, non riesce neanche a camminare bene: forse non si sente a suo agio in questa nuova veste.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ he reddi 2go Un post condiviso da Valee' (@valee) in data: 27 Mag 2019 alle ore 5:53 PDT

Subito i follower gli si sono scagliati contro. Un essere vivente non può essere trattato, anzi maltrattato, in questo modo, hanno detto. Non è possibile che una persona si diverta a colorare un cane, solo per divertimento.

Il rapper, sentendosi aggredito, ha poi replicato scrivendo: "Si tratta di un colorante vegano e commestibile. Niente prodotti chimici o tossici, state tranquilli". Queste parole, che per lui forse volevano essere una giustificazione, non hanno fatto altro che far arrabbiare di più la rete. Oltre al danno anche la beffa. Perché i follower hanno pensato che queste parole contenessero una carica ironica fuori luogo.

Le associazioni animaliste hanno richiesto la rimozione del video, ma a quanto pare l'artista non ha accolto questa richiesta.